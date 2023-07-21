В Китае заработала уникальная ветровая электростанция

Главное: Первая в мире морская ветровая электростанция заработала в Китае. Ее возвели на шельфе Восточно-Китайского моря.

Детали: Уникальный объект был открыт в Китае. На шельфе Восточно-Китайского моря у побережья восточной провинции Фуцзянь заработала первая в мире морская ветровая электростанция.

О том, что она из себя представляет, поведала управляющая компания China Three Gorges Corporation.

Уверяется, что данные ветряные мельницы являются самыми мощными среди всех действующих в мире генераторов такого типа.

Каждый из них способен производить рекордные шестнадцать мегаватт электроэнергии.

Известно, что длина одной лопасти каждой турбины такой ветряной мельницы составляет 123 метра. Площадь, которую могут охватить все три лопасти одной турбины, составляет около пятидесяти тысяч квадратных метров.

Ожидается, что данная станция сможет генерировать более 66 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии ежегодно, чего будет достаточно для полного удовлетворения годовых потребностей в электроэнергии 36 тысяч домохозяйств из трех человек.

Резюмируется, что ее мощность позволит сэкономить около 22 тысяч тонн стандартного угля, необходимого для выработки такого же количества электроэнергии, а также сократить выбросы углекислого газа примерно на 54 тысячи тонн.

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