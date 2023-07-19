После «прилетов» на полигон в Крыму уже несколько часов гремят взрывы. Проводится эвакуация

Главное: На полигоне в Крыму возник пожар, раздаются взрывы. Планируется эвакуация более двух тысяч человек, перекрыта трасса Таврида. По данным соцсетей, горит склад боеприпасов.

Детали: На полигоне в Кировском районе Крыма возник сильный пожар. Об этом 18 июля сообщил «глава» оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса Таврида. Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», — написал он в Telegram.

Позже стало известно, что перекрыто движение на участке со 118-го по 130-й километр.

Аксенов добавил, что из прилегающей к полигону зоны планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы.

По данным российских ТГ-каналов, на Старокрымском полигоне горит склад боеприпасов. Местные жители уже несколько часов слышат звуки взрывов.

Как пишет Крымский ветер, причиной инцидента стали несколько «прилетов».

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