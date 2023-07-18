На Одесщине браконьеры убили 125-килограммовую краснокнижную рыбу

Главное: Редкую рыбу белугу, весом 125 килограммов, нашли пограничники во время осмотра лодки неподалеку от города Вилково. Эта рыба занесена в Красную книгу.

Детали: На реке Дунай в Одесской области задержали браконьеров, убивших 125-килограммовую белугу, занесенную в Красную книгу. Об этом 17 июля сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что пограничники Измаильского отряда неподалеку от города Вилково остановили для проверки лодку с двумя лицами.

«В результате осмотра плавсредства охранники границы обнаружили в нем белугу, которая занесена в Красную книгу. К сожалению, спасти рыбу, которая имела явные признаки убоя, не удалось. Кроме самой белуги, весом почти 110 кг, у рыбы было около 14 кг черной икры», — отметили в ГНСУ.

По признакам незаконного рыбного промысла (ст. 249 Уголовного кодекса Украины) пограничники направили сообщение в полицию.

Белуга, браконьерская лодка и орудия лова изъяты до решения суда.

В МВД добавили, что в рамках уголовного производства назначена судебно-экологическая экспертиза, которая установит точный размер причиненного государству ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 17 000 до 51 000 гривен, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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