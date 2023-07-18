В Киеве из-под земли забил самый настояний фонтан

Главное: В Киеве прорвало трубопровод. Образовался самый настоящий «фонтан».

Детали: В Киеве произошло повреждение магистрального трубопровода в Голосеевском районе. Из-за этого изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что в понедельник около 12:00 по ул. Касияна в Голосеевском районе произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.

Вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому в результате прорыва образовалась струя.

Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» уже перекрыла подачу теплоносителя и приступила к ремонтным работам.

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