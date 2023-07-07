В Японии водитель грузовика специально сбил детей

Главное: В Японии грузовик сбил детей. Водитель сказал, что сделал это специально.

Детали: В японском городе Курихара произошел неприятный инцидент. Тут водитель грузовика сбил четырех детей.

При этом 34-летний Акинори Онодэру, которого полиция задержала на месте ДТП по подозрению в покушении на убийство, признался, что совершил наезд специально, однако не назвал причину такого поведения.

Правоохранители говорят, что в минувший четверг малолитражный грузовик въехал на территорию начальной школы (1-6 классы) и сбил четверых детей. Трое из них пострадали, они находятся в сознании.

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