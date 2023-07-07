Байден вновь очень странно повел себя на публике – это попало на видео

Главное: Джо Байден вновь чудит. На этот раз президент США начал пинать трибуну.

Детали: Президент США Джо Байден продолжает очень странно вести себя на публике. На этот раз он чудил во время выступления в Южной Каролине.

Произошедшее попало на видео и вызвало недоумение в социальных сетях.

Так, глава государства зачем-то начал пинать трибуну.

Американский лидер сказал: «Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Это не работает».

Позже он добавил, что станет выше ростом, если встанет на нее.

Собравшиеся, судя по реакции, тоже не поняли, что происходит.

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