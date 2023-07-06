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Видео-Новости > Число погибших в результате ракетного удара по Львову увеличилось

Число погибших в результате ракетного удара по Львову увеличилось

Агата Кловская
06.07.23 16:20
97
Число погибших в результате ракетного удара по Львову увеличилось

Главное: Число жертв удара по жилому дому во Львове возросло до пяти. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.

Детали: Число погибших в результате ночных ракетных обстрелов Львова увеличилось до пяти. Из-под завалов извлекли еще одно тело женщины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в четверг, 6 июля.

«К сожалению, количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до пяти. Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии», — написал он.

По данным ГСЧС, количество пострадавших на месте вражеского удара увеличилось до 40 человек. Спасены 7 человек, эвакуированы 64.

Работы продолжаются. Развернуто шесть палаток для размещения и питания пострадавших, оказания им психологической помощи.

В тему: Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки.

Тэги: Львов, жертвы, общество, ракетный удар, война в Украине

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