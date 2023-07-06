Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям

Главное: Россия атаковала Львов «Калибрами». Погибли люди.

Детали: В ночь на четверг, 6 июня, Россия атаковала Львов ракетами «Калибр». Стало известно о последствиях.

В МВД говорят, что, на данный момент, известно о четырех погибших и 32 раненных, в том числе один ребенок.

Сейчас спасательная операция продолжается.

В то же время военные говорят, что ПВО сумели сбить семь из десяти запущенных «Калибров».

О ситуации рассказал и мэр города Андрей Садовой. По его словам, во Львове провели комиссию по чрезвычайным ситуациям возле домов, которые получили повреждения во время ракетного удара.

Всего пострадали 35 домов. Серьезные поражения получили 60 жилых помещений. Были повреждены 50 автомобилей.

Отмечается, что сейчас тринадцать человек находятся в больнице.

Информируется, что комиссия приняла решение выделить 100 миллионов гривен на восстановление разрушенного жилья.

Резюмируется: «Всем жителям, потерявшим жилье, предложили временно проживать в отеле или в модульном городке, в Стрыйском парке, расположенном рядом».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат.