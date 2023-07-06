Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям

Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям

Агата Кловская
06.07.23 10:05
115
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям

Главное: Россия атаковала Львов «Калибрами». Погибли люди.

Детали: В ночь на четверг, 6 июня, Россия атаковала Львов ракетами «Калибр». Стало известно о последствиях.

В МВД говорят, что, на данный момент, известно о четырех погибших и 32 раненных, в том числе один ребенок.

Сейчас спасательная операция продолжается.

В то же время военные говорят, что ПВО сумели сбить семь из десяти запущенных «Калибров».

О ситуации рассказал и мэр города Андрей Садовой. По его словам, во Львове провели комиссию по чрезвычайным ситуациям возле домов, которые получили повреждения во время ракетного удара.

Всего пострадали 35 домов. Серьезные поражения получили 60 жилых помещений. Были повреждены 50 автомобилей.

 

Отмечается, что сейчас тринадцать человек находятся в больнице.

Информируется, что комиссия приняла решение выделить 100 миллионов гривен на восстановление разрушенного жилья.

Резюмируется: «Всем жителям, потерявшим жилье, предложили временно проживать в отеле или в модульном городке, в Стрыйском парке, расположенном рядом».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат.

Тэги: Львов, общество, Россия, война, регионы, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.07.23 11:47

Нарко-news: кокаин Байдена, кетамин Маска, экстази для снятия стресса и уничтожение афганского мака

Автор: Александр Панько

Дайджест

Национализм: история одной идеологии
05.07.23 14:07

Национализм: история одной идеологии

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.07.23 11:05

Лукашенко рассказал о Пригожине кое-что неожиданное
06.07.23 10:44

В Белом доме намекнули, когда Украину могут принять в НАТО
06.07.23 10:28

Буданов дал грустный прогноз по поводу грядущего саммита НАТО
06.07.23 09:24

Людмила Марченко, нардеп от «Слуг народа», поймана на взятке
06.07.23 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат
05.07.23 22:19

Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя
05.07.23 16:57

Священники Киевской епархии УПЦ доставили третью партию помощи в Херсон
05.07.23 16:55

Ученые нашли новый вид осьминогов без чернильных мешков
05.07.23 16:30

Британцы испытали на орбите уникального космического «мусорщика»
05.07.23 16:16

МАГАТЭ отреагировало на угрозу диверсии на ЗАЭС
06.07.23 09:14

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 232 300 солдат
05.07.23 22:19

Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя
05.07.23 15:09

Катастрофа МАУ под Тегераном: против Ирана подан иск в суд ООН
05.07.23 14:28

Саммит НАТО в Вильнюсе «не разочарует украинцев», — президент Литвы
05.07.23 12:57

Армия РФ потеряла половину своей боеспособности, — глава Генштаба Британии
05.07.23 10:18

Враг все чаще применяет химическое оружие, — ВСУ
05.07.23 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат
04.07.23 15:20

В Севастополе прогремел мощнейший взрыв
04.07.23 13:51

Столтенберг еще на год остался во главе НАТО
04.07.23 11:25

Число жертв атаки дронов на Сумы возросло
29.06.23 17:17

«Волны Кондратьева» предрекают в 2023 году возобновление роста цен на все сырьевые товары
30.06.23 16:01

Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна
29.06.23 15:57

Обменные пункты обязали принимать доллары… 1914-го года выпуска
30.06.23 16:50

Бразилец пытался ввезти в Армению килограмм кокаина весьма оригинальным способом
30.06.23 10:10

В Минздраве рассказали, куда делся коронавирус
29.06.23 12:18

Жители семи областей Украины остались без света
30.06.23 16:00

В Молдове задержали двух жителей Одесской области
29.06.23 13:29

У украинцев могут отбирать транспортные средства на нужды ВСУ
29.06.23 17:01

В Австралии хотят разрешить эвтаназию для детей
30.06.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 228 340 солдат
Фото и Видео
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям
Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя
Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Динозавры на картине средневекового художника Питера Брейгеля?
Атака титанов 4 (2023): трейлер и дата выхода финальной части популярного аниме-сериала
Атака титанов 4 (2023): трейлер и дата выхода финальной части популярного аниме-сериала
Zom 100: Bucket List of the Dead (2023): дата выхода и тизер адаптации комедийной зомби-манги
Zom 100: Bucket List of the Dead (2023): дата выхода и тизер адаптации комедийной зомби-манги
Появилось видео смертельного наводнения в Китае
Появилось видео смертельного наводнения в Китае
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Еще в одном американском городе произошла кровавая бойня
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.