Игорь Гуменюк взорвал три гранаты в киевском суде, а потом подорвал сам себя

Главное: В Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк взорвал в конвойном помещении три гранаты. Позже он подорвал сам себя.

Детали: Сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый из ВО Свобода Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты. Помимо этого он пытался совершить побег.

В результате были ранены двое военнослужащих из в/ч № 3066 Национальной гвардии Украины.

Игорь Гуменюк погиб. По предварительной информации — сам себя подорвал, - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Исполняющий обязанность главы судебной охраны Украины Виктор Мороз заявил, что обвиняемого Игоря Гуменюка, который совершил взрыв в Шевченковском райсуде, сопровождали три конвоира.

«Конвоиры были обязаны произвести проверку Гуменюка на наличие у него запрещенных предметов. Как у него оказалась взрывчатка будет устанавливать следствие», — заявил Мороз.