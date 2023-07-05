Zom 100: Bucket List of the Dead (2023): дата выхода и тизер адаптации комедийной зомби-манги

Главное: Вышел тизер сериала «Zom 100: Bucket List of the Dead». Релиз состоится 3 августа 2023.

Детали: Вышел тизер live-action адаптации комедийной зомби-манги «Zom 100: Bucket List of the Dead».

Сериал «Zom 100: Bucket List of the Dead» рассказывает про 24-летнего парня, который очень рад зомби-апокалипсису — всё потому что ему больше не нужно работать в офисе.

Релиз «Zom 100: Bucket List of the Dead» состоится 3 августа 2023 года.

Тизер зомби-манги Zom 100: Bucket List of the Dead (2023):