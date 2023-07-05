Появилось видео смертельного наводнения в Китае

Главное: На Китай обрушились сильные дожди. Гибнут люди.

Детали: В Китае бушует непогода. Проливные дожди привели к наводнениям и жертвами.

Так, по данным местных властей, жертвами стихии стали не менее пятнадцати человек.

Несколько людей числятся пропавшими без вести.

Известно, что из-за большой воды пострадал город Чунцин на юго-западе страны.

Кроме этого досталось округу Ваньчжоу.

Всего, по последним данным, от проливных дождей пострадали 36 населенных пунктов в округе, а также 37 226 человек, из них более 11,5 тысячи человек нуждаются в эвакуации, 779 были эвакуированы.

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