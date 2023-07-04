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Видео-Новости > Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»

Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»

Агата Кловская
04.07.23 09:48
80
Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Закрыт аэропорт «Внуково»

Главное: Москву атаковали беспилотники. Из-за атаки беспилотников самолеты, уже шедшие на посадку в аэропорту «Внуково», перенаправили.

Детали: Утром 4 июля силы противовоздушной обороны якобы сбили два беспилотника в районе села Валуево на территории Новой Москвы. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

По данным Tg-канала Shot, два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве около шести часов утра.

«В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва, очевидцы сообщили, что видели падающие обломки. Пожара не произошло, разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы», — говорится в сообщении.

Повреждений на месте падения БПЛА не обнаружено, никто из людей не пострадал.

По информации Tg-канала Baza, взрывы произошли в нескольких километрах от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

«Очевидцы сообщают о новых взрывах со свистом и черным дымом в районе поселения Марушкино, в стороне от аэропорта „Внуково“», — пишет канал.

Из-за атаки беспилотников уже шедшие на посадку самолеты перенаправили. Речь идет о таких рейсах: из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми.

Самолеты начали кружить перед посадкой сразу после появления и уничтожения беспилотников.

Между тем РосСМИ пишут, что в Новой Москве сбиты два беспилотника, да еще один — в Калужской области РФ.

В тему: В конце мая беспилотники атаковали Москву и Подмосковье.

Тэги: Москва, аэропорт, Подмосковье, атака, беспилотники, Внуково

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