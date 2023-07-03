Плутон (2023): трейлер и дата выхода аниме по манге Наоки Урасавы

Главное: Появился трейлер аниме «Плутон». Премьера назначена на 26 октября 2023.
Детали: Появился новый мрачный трейлер детективного аниме «Плутон» по манге Наоки Урасавы.
Главное: Появился трейлер аниме «Плутон». Премьера назначена на 26 октября 2023.
Детали: Появился новый мрачный трейлер детективного аниме «Плутон» по манге Наоки Урасавы.
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