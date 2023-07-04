Известная австралийская парашютистка погибла, тестируя новый прыжок

Главное: Погибла австралийская парашютистка Мелисса Портер. Она тестировала новый прыжок.

Детали: В американском Хьюстоне (штат Техас) произошло ЧП. Тут погибла известная австралийская парашютистка Мелисса Портер.

Девушке было 29 лет.

Известная, что трагедия случилась еще 24 июня, когда она тестировала новый прыжок, однако ее парашют раскрылся, после чего спортсменка совершила жесткое приземление.

Копы подтвердили ее смерть лишь 2 июля.

Сейчас следствию нужно выяснить, была ли спортсменке оказана неотложная помощь.

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