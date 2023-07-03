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Видео-Новости > В Украине отменили повышение тарифа на воду

В Украине отменили повышение тарифа на воду

Агата Кловская
03.07.23 13:48
159
В Украине отменили повышение тарифа на воду

Главное: Тариф на воду останется прежним. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского.

Детали: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила свое решение от 29 июня о повышении тарифов на воду. Об этом стало известно в понедельник, 3 июля.

Так, сегодня во время открытого заседания глава комиссии Константин Ущаповский заявил, что на период военного положения позиция президента Владимира Зеленского является достаточным основанием для того, чтобы НКРЭКУ отменила свое решение.

«Верховный главнокомандующий (президент — ред.) в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины отметил необходимость проведения дополнительных консультаций по поводу такого решения», — сказал он.

После этого Ущаповский предложил отменить постановление от 29 июня 2023 г., и его поддержали единогласно. Он также поручил срочно подготовить необходимые материалы для дополнительных консультаций с правительством по поводу тарифов на воду.

В тему: Тарифы на коммуналку 2023 в Украине: что нас ждет?

Тэги: общество, вода, тарифы, повышение, новости Украины, НКРЭКУ

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