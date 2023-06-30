Появилось видео, как Эрдоган играет в баскетбол

Главное: Опубликовано видео, как Реджеп Тайип Эрдоган. Оно появилось на фоне слухов о проблемах со здоровьем.

Детали: В социальных сетях набирает популярность видео того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол. Примечательно, что его опубликовал бывший министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк на фоне слухов о проблемах со здоровьем у главы государства.

На кадрах же видно, что 69-летний политик чувствует себя на спортивной площадке весьма бодро и неплохо контролирует мяч.

В тему: Эрдогану стало плохо во время интервью.

Ранее также турецкие СМИ поспешили приписать Эрдогану инфаркт.