Футурама (2023): трейлер и дата выхода нового сезона популярного сериала

Главное: Вышел трейлер нового сезона сериала «Футурама». Премьера назначена на 24 июля 2023.
Детали: Вышел трейлер нового сезона сериала «Футурама». Сериал получил продолжение спустя 10 лет.
Зрителей ждут 10 эпизодов о приключениях любимых героев.
Главное: Вышел трейлер нового сезона сериала «Футурама». Премьера назначена на 24 июля 2023.
Детали: Вышел трейлер нового сезона сериала «Футурама». Сериал получил продолжение спустя 10 лет.
Зрителей ждут 10 эпизодов о приключениях любимых героев.
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