Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (2023): трейлер и дата выхода сериала о жизни после зомби-апокалипсиса

Главное: Появился трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Премьера состоится в 2023 году.

Детали: В Сети появился трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В спин-оффе известной франшизы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» персонажа Нормана Ридуса без памяти забросило во Францию после зомби-апокалипсиса. Главный герой изо всех сил пытается собрать всё воедино, чтобы понять, как он туда попал и почему.

Премьеру «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» обещают уже в 2023 году.

трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: