В Донецке прогремел взрыв. Местные «власти» отмалчиваются

Главное: В оккупированном Донецке сообщают о «прилете». В городе виднеется дым.

Детали: В оккупированном Донецке сегодня, 28 июня, раздался взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Местные жители в социальных сетях пишут о «прилете». После взрыва в Донецке виднеется черный дым. Его заметили в районе торгового центра Green Plaza.

В настоящее время оккупационные власти не комментировали ситуацию в Донецке. Также нет информации о пострадавших.

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