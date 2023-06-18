Траектория падения (2023): трейлер и дата выхода фильма-победителя 76-го Каннского кинофестиваля

Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии

Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус

Появилось видео, как Россия опозорилась со своим новым автомобилем

Стало известно, сколько человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Киевской области

В ВСУ рассказали, как укрепляют границы с Беларусью и Россией

Во Львовской области произошло масштабное ДТП – погиб человек

Рагнарёк 3 (2023): дата выхода и первые кадры из финального сезона

Ротавирус и сальмонелла обнаружены в воде на пляжах Одессы

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 218 500 солдат

Уровень загрязнения в Днепре и на побережье Черного моря зашкаливает

Сегодня над Киевом было сбито 6 «Кинжалов», — ВСУ

Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ

Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус

12.06.23 08:36

Стало известно о пикантном желании Ким Чен Ына

12.06.23 14:11

Взрыв Каховской ГЭС избавил от воды сакральную местность Великий Луг и освободил души казаков-характерников, - пишут эзотерики в соцсетях

12.06.23 11:45

Берлускони не смог победить тяжелейшую болезнь и умер

14.06.23 20:28

Слава Каминская: Русский - наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России?

11.06.23 09:25

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 215 640 солдат

15.06.23 16:53

В фонде поддержки Украины — свыше $920 млн, — ВБ

14.06.23 11:27

На валютном рынке Украины кое-что произошло

12.06.23 09:07

Парижанам предложили… жить с крысами

13.06.23 14:20

Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год

12.06.23 08:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 216 180 солдат