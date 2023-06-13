ВСУ вернули под свой контроль очередной населенный пункт

Главное: Населенный пункт Макаровки (Донецкая область) вернулся под контроль Украины. На его территории продолжаются стабилизационные действия.

Детали: Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали кадры деоккупации Макаровки в Донецкой области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения в Facebook.

«Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области. Как результат, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала», — отметили военные.

Они дополнили, что в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.

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