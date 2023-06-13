Россиянин получил удар ножом в сердце прямо в центре Стамбула

Главное: У россиянина в Стамбуле пытались отобрать телефон. Он стал сопротивляться и получил удар ножом в сердце.

Детали: Российского туриста зарезали во время потасовки в центре Стамбула. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

Погибший россиянин — 40-летний Вячеслав Нечипорчук. Он сражался сразу с четырьмя вымогателями. У мужчины пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться — тогда один из преступников ударил его ножом в сердце.

Раненого россиянина доставили в больницу, где он скончался.

В полиции рассказали, что двое нападавших уже задержаны, еще двоих ищут. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.

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