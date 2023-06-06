Каховская ГЭС взорвана россиянами. На Херсонщине - эвакуация из-за угрозы затопления

Главное: Подорвана Каховская ГЭС. В результате ряд населенных пунктов Херсонщины уже полностью или частично затоплены.

Детали: ВС РФ подорвали Каховскую ГЭС. Между тем, россияне утверждают, что якобы причиной прорыва дамбы на Каховской ГЭС стали обстрелы с украинской стороны.

В МВД Украины предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.

Глава Херсонской ОГА объявил об эвакуации жителей из опасных районов. Сообщается, что ряд населенных пунктов Херсонщины уже полностью или частично затоплены.

Критической отметки вода достигнет примерно в 11 часов. Об этом заявил глава Херсонского облсовета Самойленко. По его словам, сейчас вода прошла уже половину пути. В Херсоне частично подтапливает микрорайон Корабел, но в самом городе ситуация не критична.

Также обнародована схема экстренной эвакуации для жителей Херсона и ближайших населенных пунктов.