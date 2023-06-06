С американской певицей произошел необычный инцидент во время концерта

Главное: С певицей Тейлор Свифт произошел необычный инцидент на концерте. Она случайно проглотила жука.

Детали: Необычный инцидент произошел с американской певицей Тейлор Свифт во время концерта в Чикаго, который состоялся в минувшие выходные на стадионе Soldier Field в рамках начавшегося в марте гастрольного тура Eras Tour. 33-летняя артистка, находясь на сцене, случайно проглотила жука.

Это попало на камеры зрителей.

Девушка сказала поклонникам: «Я только что проглотила жука. Это просто так глупо. Все будет хорошо».

В итоге концерт продолжился.

Певица посетовала: «Там так много жуков. Их там тысячи».

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