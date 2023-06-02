Маша Данилова, внучка секретаря СНБО, выпустила клип на песню «Кайф»

Главное: Внучка секретаря СНБО Украины Маша Данилова выпустила клип на трек «Кайф». Его уже распиарили на многих радиостанциях.

Детали: Внучка секретаря СНБО Украины Маша Данилова выпустила уже второй клип. 16-летняя девушка мощно врывается в украинский шоу-бизнес.

Вчера она представила очередное музыкальное видео. Трек «Кайф» распиарили на многих радиостанциях, подключили промо в СМИ.

Смысл своего нового клипа Маша описала так: «Жизнь нужно проживать с кайфом, делать то, что хочется, жить так, как тебе нравится, а не как говорят. Для меня эта работа максимально о свободе во всех измерениях и смыслах, главный смысл жизни — кайфовать от нее».

Помимо этого у нее есть несколько песен. Самая известная, это хит «Лампочки», который был презентован в начале года. Где внучка секретаря СНБО пела около «Бентли».

Маша часто путешествует. В прошлом месяце она, например, праздновала свой день рождения в Будапеште.

В ее гардеробе заметны несколько лакшери сумок. Одна из них похожа на Louis Vuitton multi pochette стоимостью €2200. Еще на снимках мелькает легендарная Prada Nylon за €1450.