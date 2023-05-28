Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Фильм «Траектория падения» победил на Каннском кинофестивале

Фильм «Траектория падения» победил на Каннском кинофестивале

Агата Кловская
28.05.23 09:41
166
Фильм «Траектория падения» победил на Каннском кинофестивале

Главное: Главный приз 76-го Каннского кинофестиваля вручили фильму «Траектория падения» француженки Жюстин Трие.

Детали: Объявлены победители 76-го Каннского кинофестиваля. Главный приз фестиваля — Золотую пальмовую ветвь — вручили фильму «Траектория падения» француженки Жюстин Трие.

По сюжету, главная героиня фильма «Траектория падения» — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Её подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, её незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери...

Список других победителей:

— Лучшая режиссура — режиссер Чан Ань Хунг («Рагу Додена Буффана»);
 
— Гран-при — «Зона интересов», режиссер Джонатан Глейзер;
 
— Приз жюри — «Мертвые листья», режиссер Аки Каурисмяки;
 
— Лучшая мужская роль — актер Кодзи Якусё («Прекрасные дни»);
 
— Лучшая женская роль — актриса Мерве Диздар («О сухой траве»);
 
— Лучший сценарий — сценарист Юдзи Сакамото («Монстр»).
 

Тэги: кино, Каннский кинофестиваль

Комментарии

Статьи

25.05.23 19:57

С чем связаны провалы украинской дипломатии?

Автор: Николай Пономаренко, для «Фраза»

Дайджест

«Золото купить...». В мире началась новая золотая лихорадка
27.05.23 20:51

«Золото купить...». В мире началась новая золотая лихорадка

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.05.23 09:57

День Киева 2023 отметился самой массированной атакой дронов
27.05.23 11:00

Полтава: землетрясение магнитудой 2,7 балла изрядно напугало местных жителей
27.05.23 10:47

Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков, полицейские не виноваты, - результаты экспертизы
26.05.23 18:30

Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
26.05.23 16:29

Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
26.05.23 16:10

В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
26.05.23 15:16

Под Киевом пенсионера насмерть раздавали гигантская бочка с водой
26.05.23 15:03

Украина хочет получить четыре эскадрильи истребителей F-16
26.05.23 14:28

Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
26.05.23 14:13

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются – ситуацию усугубила непогода
28.05.23 09:57

День Киева 2023 отметился самой массированной атакой дронов
27.05.23 11:00

Полтава: землетрясение магнитудой 2,7 балла изрядно напугало местных жителей
26.05.23 14:28

Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
26.05.23 12:49

Великобритания признала Голодомор геноцидом украинцев
26.05.23 12:20

Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре
26.05.23 10:32

В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
26.05.23 09:44

Ночью ВСУ уничтожили все ракеты и «мопеды», выпущенные оккупантами по Киеву
26.05.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 205 720 солдат
25.05.23 21:08

Украинцам пообещали теплый июнь
25.05.23 20:06

В Одессе могут частично открыть пляжный сезон
22.05.23 16:40

Российский олигарх Павел Фукс использует Википедию как маркетинговую страницу для лживой саморекламы, — СМИ
22.05.23 11:12

Президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский
23.05.23 16:58

Шольц рассказал, чем завершится война в Украине
22.05.23 13:44

Інформація про нібито затримання прокурорів на Дніпропетровщині виявилася фейком, - ЗМІ
23.05.23 13:24

Россия может перебросить войска под Белгород
23.05.23 11:03

В России задумались о переносе столицы… в Сибирь
23.05.23 13:54

В НБУ рассказали, стоит ли украинцам покупать криптовалюту и в чем держать сбережения
22.05.23 13:18

В России «вагнеровец» изнасиловал двух школьниц за гаражами
22.05.23 16:01

В Дании придумали сложную схему по достижению мира в Украине
23.05.23 15:01

«Барселона» странно прокомментировала скандал с благодарностью российским болельщикам
Фото и Видео
День Киева 2023 отметился самой массированной атакой дронов
День Киева 2023 отметился самой массированной атакой дронов
День Киева 2023 отметился самой массированной атакой дронов
День Киева 2023 отметился самой массированной атакой дронов
Фильм «Траектория падения» победил на Каннском кинофестивале
Фильм «Траектория падения» победил на Каннском кинофестивале
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
Появилось видео испытания уникальной иранской баллистической ракеты
Появилось видео испытания уникальной иранской баллистической ракеты
Водительские права в Украине будут выдавать пo-новому
Водительские права в Украине будут выдавать пo-новому
Главный фаворит президентских выборов в США заявил о выдвижении своей кандидатуры
Главный фаворит президентских выборов в США заявил о выдвижении своей кандидатуры
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.