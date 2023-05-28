Фильм «Траектория падения» победил на Каннском кинофестивале

Главное: Главный приз 76-го Каннского кинофестиваля вручили фильму «Траектория падения» француженки Жюстин Трие.
Детали: Объявлены победители 76-го Каннского кинофестиваля. Главный приз фестиваля — Золотую пальмовую ветвь — вручили фильму «Траектория падения» француженки Жюстин Трие.
По сюжету, главная героиня фильма «Траектория падения» — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Её подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, её незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери...
Список других победителей: