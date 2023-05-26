Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие

Главное: В сети появилось видео, как певица и модель из Германии Мелани Мюллер восемь раз вскинула правую руку в нацистском приветствии во время вечеринки.

Детали: Популярную немецкую певицу, модель и телеведущую Мелани Мюллер будут судить за нацистское приветствие.

В сентябре прошлого года в сети появилось видео, как Мелани Мюллер восемь раз вскинула правую руку в нацистском приветствии во время вечеринки. Она заявила, что просто разогревала публику и «зигу» не кидала.

В результате расследования прокуратура все же выдвинула ей обвинения в использовании неконституционной символики. Теперь ей грозит до 3 лет тюрьмы.

Также выяснилось, что клуб, где было снято видео, связан с неонацистами, а публика в ответ на жесты певицы кричала: «Зиг хайль!».