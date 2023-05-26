Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент

В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент

Александр Панько
26.05.23 16:10
151
В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент

Главное: На борту самолета авиакомпании Asiana Airlines произошло ЧП. Пассажир открыл дверь прямо во время полета.

Детали: Необычный инцидент произошел в Южной Корее. Пассажир авиакомпании Asiana Airlines открыл дверь самолета Airbus A321-200 прямо в воздухе, когда осуществлялся полет.

Как стало известно, виновник ЧП – тридцатилетний мужчина. Он сидел у дверей аварийного выхода, после чего зачем-то открыл их, когда самолет был на высоте около 213 метров, заходя на посадку.

Случившееся вызвало панику среди пассажиров, однако, к счастью, все обошлось.

Всего на борту находились две сотни людей, а дюжине из них потребовалась помощь врачей по причине нехватки воздуха.

Сразу девять пострадавших были госпитализированы.

Представитель министерства транспорта уже отметил, что сейчас выясняется, соблюдали ли Asiana Airlines протоколы управления аварийными выходами.

В тему: Опубликовано видео, как президент Парагвая прыгнул с парашютом.

Тэги: самолет, мир, Южная Корея, курьезы

Комментарии

Статьи

25.05.23 19:57

С чем связаны провалы украинской дипломатии?

Автор: Николай Пономаренко, для «Фраза»

Дайджест

Взлет и падение Disney
26.05.23 18:25

Взлет и падение Disney

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
«Айбі Груп» представляє: Vinzer - досконала швейцарська якість
«Айбі Груп» представляє: Vinzer - досконала швейцарська якість
«Айбі Груп» представляє: Vinzer - досконала швейцарська якість
«Айбі Груп» представляє: Vinzer - досконала швейцарська якість
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.23 18:30

Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
26.05.23 16:29

Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
26.05.23 15:16

Под Киевом пенсионера насмерть раздавали гигантская бочка с водой
26.05.23 15:03

Украина хочет получить четыре эскадрильи истребителей F-16
26.05.23 14:28

Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
26.05.23 14:13

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются – ситуацию усугубила непогода
26.05.23 14:00

Избран новый председатель Верховного суда Украины
26.05.23 13:53

Подведены итоги очередного «Рамштайна»
26.05.23 13:25

Китай назвал свою версию причины начала войны в Украине
26.05.23 13:24

Объявлен состав сборной Украины на летние матчи отбора к Евро-2024
26.05.23 14:28

Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
26.05.23 12:49

Великобритания признала Голодомор геноцидом украинцев
26.05.23 12:20

Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре
26.05.23 10:32

В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
26.05.23 09:44

Ночью ВСУ уничтожили все ракеты и «мопеды», выпущенные оккупантами по Киеву
26.05.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 205 720 солдат
25.05.23 21:08

Украинцам пообещали теплый июнь
25.05.23 20:06

В Одессе могут частично открыть пляжный сезон
25.05.23 14:22

У Зеленского объяснили, началось ли контрнаступление ВСУ
25.05.23 12:51

Наемники ЧВК «Вагнер» действительно покидают Бахмут, — Маляр
22.05.23 11:12

Президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский
23.05.23 16:58

Шольц рассказал, чем завершится война в Украине
22.05.23 16:40

Российский олигарх Павел Фукс использует Википедию как маркетинговую страницу для лживой саморекламы, — СМИ
22.05.23 13:44

Інформація про нібито затримання прокурорів на Дніпропетровщині виявилася фейком, - ЗМІ
23.05.23 13:24

Россия может перебросить войска под Белгород
22.05.23 13:18

В России «вагнеровец» изнасиловал двух школьниц за гаражами
19.05.23 22:04

Скоро платежка за электричество в Украине увеличится еще на 200-300 гривен
23.05.23 13:54

В НБУ рассказали, стоит ли украинцам покупать криптовалюту и в чем держать сбережения
23.05.23 11:03

В России задумались о переносе столицы… в Сибирь
23.05.23 15:01

«Барселона» странно прокомментировала скандал с благодарностью российским болельщикам
Фото и Видео
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
Появилось видео испытания уникальной иранской баллистической ракеты
Появилось видео испытания уникальной иранской баллистической ракеты
Водительские права в Украине будут выдавать пo-новому
Водительские права в Украине будут выдавать пo-новому
Главный фаворит президентских выборов в США заявил о выдвижении своей кандидатуры
Главный фаворит президентских выборов в США заявил о выдвижении своей кандидатуры
Пригожин выводит своих головорезов из Бахмута
Пригожин выводит своих головорезов из Бахмута
Опубликовано видео ударов по российским позициям в Бахмуте
Опубликовано видео ударов по российским позициям в Бахмуте
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.