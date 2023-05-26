В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент

Главное: На борту самолета авиакомпании Asiana Airlines произошло ЧП. Пассажир открыл дверь прямо во время полета.

Детали: Необычный инцидент произошел в Южной Корее. Пассажир авиакомпании Asiana Airlines открыл дверь самолета Airbus A321-200 прямо в воздухе, когда осуществлялся полет.

Как стало известно, виновник ЧП – тридцатилетний мужчина. Он сидел у дверей аварийного выхода, после чего зачем-то открыл их, когда самолет был на высоте около 213 метров, заходя на посадку.

Случившееся вызвало панику среди пассажиров, однако, к счастью, все обошлось.

Всего на борту находились две сотни людей, а дюжине из них потребовалась помощь врачей по причине нехватки воздуха.

Сразу девять пострадавших были госпитализированы.

Представитель министерства транспорта уже отметил, что сейчас выясняется, соблюдали ли Asiana Airlines протоколы управления аварийными выходами.

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