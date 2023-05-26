Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»

Главное: Появилось видео работы украинского вездехода «Богун». Его испытал министр обороны Алексей Резников.

Детали: Украинский вездеход «Богун» показал свою работу. Видео испытания опубликован министр обороны нашей страны Алексей Резников.

Он назвал новинку высококлассной.

Чиновник отметил: «Два таких уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков сделан «Богун» типа «кабриолет», где убрали кабину как таковую, зато оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину».

По его словам, военные часто испытывают технику, устанавливая на нее разного типа вооружение для дальнейшего использования в военных действиях

Например, как сообщается, существует, версия медицинского эвакуатора.

Справка :

Вездеход «Богун» представляет собой автомобиль украинского производства с колесной формулой 4х4 используют для ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасения людей в снежных заносах и других препятствиях. Он может преодолевать множество препятствий – не боится воды и может плыть как лодка. В каждом колесе, диаметр которого составляет 160 сантиметров, есть специальные баки, в которых можно разместить до пятидесяти литров горючего.

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