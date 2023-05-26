Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети

Главное: В результате ракетного удара по Днепру погибли уже два человека. Среди пострадавших есть дети.

Детали: Появляются новые подробности последствий российского ракетного удара по Днепру. Их поведал глава местной ОВА Сергей Лысак.

Он сообщил, что из-под завалов здания ветеринарной клиники достали тело еще одного погибшего – это мужчина.

Таким образом, жертвами атаки стали уже два человека.

Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно о том, что погиб 69-летний мужчина, который просто проходил мимо.

Информируется также о том, что число пострадавших возросло до 23 человек. 21 раненный находится в стационаре, из них трое пребывают в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть двое детей, это мальчики трех и шести лет. Оба они госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести

Местные власти говорят, что под обстрел попали поликлиника и ветеринарная клиника. Кроме этого повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также автомобили.

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