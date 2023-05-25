Главный фаворит президентских выборов в США заявил о выдвижении своей кандидатуры

Главное: Рон Десантис сделал важное заявление. Республиканец объявил о намерении участвовать в выборах президента США.

Детали: 44-летний губернатор Флориды республиканец Рон Десантис объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Опубликовано официальное видео.

На нем политик сказал: «Я, Рон Десантис, и я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки».

Известно, что накануне, в среду, он подал документы для участия в выборах США.

Стоит отметить, что по оценкам многих экспертов Рон Десантис является главным фаворитом грядущей кампании.

Ранее об участии в выборах объявили бывший глава государства Дональд Трамп и нынешний президент страны Джо Байден.

Напомним, что выборы должны состояться 5 ноября 2024-го года.

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