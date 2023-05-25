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Видео-Новости > Пригожин выводит своих головорезов из Бахмута

Пригожин выводит своих головорезов из Бахмута

Александр Панько
25.05.23 10:58
133
Пригожин выводит своих головорезов из Бахмута

Главное: Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о выводе своих наемников из Бахмута. Они якобы полностью покинут город до 1 июня.

Детали: Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сегодня, 25 мая, в очередной раз заявил, что его наемники начали выход из Бахмута. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

«До 1 июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а затем получим новое задание», — сказал Пригожин.

Он записал 3-минутный ролик в котором обсуждает так называемый «выход» из города, призывает своих «вояк» не спешить и выводить по одной единице техники.

Пригожин говорит, что его «вагнеровцы» уйдут в тыловые районы, а якобы позиции в Бахмуте передадут под контроль Минобороны РФ.

В тему: Ранее Пригожин обещал вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая.

Тэги: общество, Бахмут, Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер», война в Украине

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