Mortal Kombat 12 (2023): трейлер и дата выхода уже обнародованы, фанаты ждут

Главное: Появился трейлер Mortal Kombat 12. Игра выйдет 19 сентября 2023.
Детали: Презентован первый трейлер ремейка Mortal Kombat 12. Игра выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series и Switch.
Главное: Появился трейлер Mortal Kombat 12. Игра выйдет 19 сентября 2023.
Детали: Презентован первый трейлер ремейка Mortal Kombat 12. Игра выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series и Switch.
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