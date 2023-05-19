Футурама 8 (2023): тизер нового сезона популярного мультсериала уже можно увидеть в Сети

Главное: Появился тизер 8 сезона мультсериала «Футурама». Премьера — 24 июля 2023.

Детали: Появился тизер нового сезона мультсериала «Футурама». Продолжение приключений Фрая и его друзей покажут 24 июля 2023 года на платформе Hulu.

Вопреки ожиданиям, зрителей ждут всего 10 эпизодов. Еще 10, предположительно, войдут в следующий сезон.

Тизер мультсериала «Футурама» 8 (2023):