Футурама 8 (2023): тизер нового сезона популярного мультсериала уже можно увидеть в Сети

Главное: Появился тизер 8 сезона мультсериала «Футурама». Премьера — 24 июля 2023.
Детали: Появился тизер нового сезона мультсериала «Футурама». Продолжение приключений Фрая и его друзей покажут 24 июля 2023 года на платформе Hulu.
Главное: Появился тизер 8 сезона мультсериала «Футурама». Премьера — 24 июля 2023.
Детали: Появился тизер нового сезона мультсериала «Футурама». Продолжение приключений Фрая и его друзей покажут 24 июля 2023 года на платформе Hulu.
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