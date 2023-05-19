Миссия невыполнима (2023): трейлер нового боевика с Томом Крузом появился в Сети

Главное: Обнародован трейлер шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1». Премьера фильма состоится 12 июля 2023 года.
Детали: Paramount опубликовала трейлер шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1». Премьера фильма состоится 12 июля 2023 года.
События будут разворачиваться после финала фильма "Миссия невыполнима: Фолаут" 2016 года. На этот раз агент ЦРУ Итан Ханту придется столкнуться с новыми вызовами и призраками прошлого.
Трейлер фильма "Миссия невыполнима" (2023):