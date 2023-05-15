Верка Сердючка на Евровидении попала в курьезную ситуацию

Главное: Верка Сердючка попала в курьез на Евровидении. Артистка настолько драйвово плясала, что в один момент с ее ноги слетел ботинок и улетел прямо в зал зрителей.

Детали: Украинская артистка Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) выступила в гранд-финале Евровидения-2023. Во время номера с ней произошел курьез. Видео появилось в сети.

Она исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbaii, с которым представляла Украину на конкурсе 2007 года, заняв второе место. Сейчас звезда несколько сменила песню и спела Russia goodbye.

Верка Сердючка драйвово танцевала, и в какой-то момент с ее ноги слетел ботинок. Он полетел где-то в зал прямо в толпу зрителей. В сети артистку окрестили «новой Золушкой».

Стоит отметить, что Верка не растерялась и продолжила выступление.

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