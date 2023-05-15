В самом центре Луганска прогремел мощный взрыв

Главное: В центре Луганска раздался взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек.

Детали: В центре Луганска в понедельник, 15 мая, раздался взрыв. На место много скорых и военных, а дорога перекрыта. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрыв прогремел на улице Демехина. Перекрыта дорога от Советской.

СМИ сообщают, что взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп» в Луганске.

Российские СМИ сообщают, что взрыв в Луганске прогремел взрыв возле «Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР». По предварительной информации, причиной стал подрыв.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять человек.

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