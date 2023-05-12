Трамп сделал несколько резонансных заявлений по войне в Украине

Главное: Дональд Трамп снова комментирует войну в Украине. Также он высказался о Владимире Путине.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп снова прокомментировал войну в Украину, а также дал оценку действиям российского лидера Владимира Путина. Произошло это во время дискуссии на CNN.

Политик сказал: «Если вы скажете, что он (Владимир Путин) военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить это дело (войну в Украине)».

Бывший американский лидер добавил: «Если он будет военным преступником, люди схватят его и казнят, он будет драться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах».

При этом он назвал Владимира Путина «очень умным и очень хитрым».

Однако, при этом, отметил: «Его ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если бы я был президентом».

Кроме этого Дональд Трамп три раза не ответил на заданный вопрос о том, должна ли Украина выиграть войну.

Так, экс-глава государства заявил: «Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать. Я хочу, чтобы они перестали умирать – и россияне, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа».

По его словам, нужно, чтобы «Европа вкладывала больше денег в поддержку Украины и выровнялась с США».

В то же время бывший президент отметил: «Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас».

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