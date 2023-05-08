В Индии людям на голову упал истребитель

Главное: В Индии на дом упал МиГ-21. Погибли люди.

Детали: В индийском штате Раджастхан произошла трагедия. Тут на частный сельский дом упал истребитель МиГ-21 ВВС страны.

В результате инцидента погибли три женщины, которые в нем проживали.

Уточняется, что крушение произошло возле города Суратгарх во время планового тренировочного полета.

Известно, что пилот катапультировался, но получил легкие травмы.

Правоохранители говорят, что тот приложил все усилия, чтобы избежать человеческих жертв.

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