В Краснодарском крае снова прогремел взрыв на нефтебазе

Главное: В Краснодарском крае РФ заявили о новой «атаке дронов» на Ильский НПЗ. Некоторые российские СМИ нафантазировали версию с диверсантами.

Детали: Россияне заявляют о новой «атаке дронов» на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Пропагандисты обвиняют Украину. Об этом сообщает Telegram канал BAZA.

По словам россиян, на нефтеперерабатывающем заводе утром 5 мая прогремел взрыв, после чего якобы начался пожар.

«Несколько минут назад завод был атакован украинским беспилотником. Он прилетел в одну из установок и начался пожар», — заявляют в России.

Некоторые российские СМИ нафантазировали версию с диверсантами. Россияне пишут, что «диверсанты взорвали пятую установку с помощью СВУ», а затем якобы пытались скрыться, но их задержали.

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