Молодой парень устроил кровавую бойню под Белградом

Главное: Кровавая бойня произошла в Сербии. Под Белградом молодой парень убил людей.

Детали: Страшная трагедия потрясла Сербию. В общине Младеновац под Белградом 21-летний Урош Б. устроил кровавую бойню, жертвами которой стали не менее восьми человек, а еще тринадцать людей пострадали.

Известно, что отморозок поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого он взял дома огнестрельное оружие и убил своего оппонента и его сестру.

Убийца отправился в соседнее село Шепшин, где пытался скрыться.

Уточняется, что он был родом из другого соседнего села Доня Дубона.

Правоохранители говорят, что уже задержали подозреваемого недалеко от города Крагуевац – в операции участвовали шесть сотен сотрудников МВД и даже были задействованы вертолеты.

Опрошенные соседи парня характеризовали его как «проблемного молодого человека».

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