Николас Кейдж сделал сенсационное признание

Главное: Николас Кейдж заявил, что помнит, как был в утробе матери. Звезда сказал, что в животе матери он видел «лицо во тьме», поэтому теперь верит в жизнь после смерти.

Детали: Голливудский актер Николас Кейдж признался, что помнит, как находился в утробе матери. Об этом пишет Insider.

«Послушайте, я знаю, что это звучит очень странно, и я не знаю, правда ли это, но иногда я думаю, что могу идти до конца: вернуться в утробу и почувствовать, что я могу видеть лицо в темноте или что-то такое. Я знаю, что это звучит очень отвлеченно, но почему-то кажется, что, возможно, это произошло», — сказал Кейдж.

Актер добавил, что его буквальный детский мозг воспринимал выходящие из-за пределов матки звуки и превращал их в лицо.

«Теперь, когда я больше не в утробе матери, мне пришлось бы представить, что это, возможно, были голосовые вибрации, резонирующие со мной на той стадии. Это уходит далеко в прошлое. Я не знаю. Это приходит в голову», — сказал Николас.

Однако впоследствии он сказал следующее: «Я даже не знаю, помню ли я, что был в утробе матери, но эта мысль пришла мне в голову».

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