В Херсоне на трое суток введут комендантский час

Главное: В течение 58 часов передвигаться и находиться на улицах Херсона будет запрещено. Город закроют на въезд и выезд.

Детали: В Херсоне будет действовать круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он сказал, что на прошлом Совете обороны Херсонской области было обсуждено вероятное поведение российских захватчиков и скоординированы шаги по безопасности. Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов было принято решение ввести круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах Херсона будет запрещено. Город закроют на въезд и выезд.

Прокудин призвал граждан заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и лекарств. При этом он отметил, что люди смогут при необходимости сходить в магазин неподалеку от места жительства, однако нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Глава ОВА отметил, что в настоящее время правоохранители и врачи будут работать в штатном режиме. По его словам, такие ограничения нужны для того, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать жителей опасности.

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