На Одесщине шторм вынес на берег моря опасную штуковину

Главное: В Одесской области к берегу морем прибило мину. В ВМС ВСУ просят жителей приморских городов и сел помнить о мерах безопасности, связанных с минной угрозой, в частности после шторма.

Детали: В Одесской области Силы обороны обнаружили очередную противокорабельную мину, которую после шторма вынесло на опасное расстояние до побережья одного из населенных пунктов области. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Силы ВСУ.

«Подразделением Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины угроза контролируемо ликвидирована», — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ просят жителей приморских городов и сел помнить о мерах безопасности, связанных с минной угрозой, в частности после шторма.

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