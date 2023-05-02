Пыльная буря в США спровоцировала грандиозную смертельную аварию

Главное: Десятки машин столкнулись в США. Причиной стала пыльная буря.

Детали: Пыльная буря в американском штате Иллинойс спровоцировала грандиозную аварию. Увы, не обошлось без жертв.

Местная полиция говорит, что в условиях нулевой видимости, к которой привел сильный ветер, сдувавший почву с фермерских полей, на скоростном шоссе столкнулись до шестидесяти легковых автомобилей и около тридцати грузовиков, два из которых в итоге вспыхнули.

Жертвами инцидента стали как минимум шесть людей, еще более тридцати человек были госпитализированы с различными травмами. Состояние некоторых пациентов оценивается как очень тяжелое.

Уточняется, что возраст пострадавших – от двух до восьмидесяти лет.

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