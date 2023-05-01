Украинские инженеры готовят оккупантам пламенный привет

Главное: Украинские конструкторы планируют создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Ее дальность поражения составляет 140 км.

Детали: В Украине инженеры-волонтеры занимаются разработкой боевой ракеты «Трембита» с дальностью поражения 140 км. Об этом сообщает Милитарный.

Отмечается, что работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации Видсич.

Конструкторы планируют создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем для поражения объектов и для истощения средств противовоздушной обороны противника. Залповой запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине.

Весит ракета 100 кг, вес боевой части — 20 кг. Скорость — более 400 км/ч, максимальная высота полета — 2000 м, минимальная высота полета — 30 м. Двигатель ракеты не имеет никакой подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапульты. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд осколочно-фугасного действия в 20 кг.

Сообщается, что волонтеры намерены развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

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