Байден умудрился опозориться перед детьми

Главное: Джо Байден снова опозорился на публике. На этот раз перед детьми.

Детали: В Белом доме состоялась встреча президента США с детьми сотрудников администрации в рамках акции «приведи ребенка на работу». Глава государства снова умудрился опозориться.

На этот раз он забыл, что посещал Ирландию две недели назад.

Так, политик не смог ответить на вопрос ребенка о том, какую страну он посещал последней.

Джо Байден признался: «Сложно уследить».

О том, где он был, ему напомнили дети.

При этом лидер США признался: «Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо».

В тему: Байден снова ляпнул бред на публике.