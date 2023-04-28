Трамп назвал Хиллари Клинтон «милой» и «красивой»

Главное: Дональд Трамп продолжает критиковать Джо Байдена. Назвал его продажным.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с новой критикой на нынешнего главу государства Джо Байдена. Произошло это на митинге в Нью-Гэмпшире.

При этом он сделал несколько «комплиментов» в адрес Хиллари Клинтон, с которой боролся на выборах в 2016-м году.

Политик заявил: «Это, наверное, самое важное из того, что я собираюсь сказать. Главное объявление: я отзываю эпитет «продажная» у Хиллари Клинтон, даю ей новое имя, может быть, «милая Хиллари» или «красивая Хиллари».

Бывший глава государства пояснил: «Но я отзываю определение «продажная», чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена. Теперь он будет известен в качестве продажного Джо Байдена».

Он добавил, что Хиллари Клинтон теперь будет радоваться этому, а Джо Байден заслужил это прозвище, так как, по его словам, «в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного».

Дональд Трамп отметил, что в 2024-м году американцам «предстоит выбирать между силой и слабостью, безопасность и анархией, миром и конфликтом, процветанием и катастрофой».

При этом он резюмировал, что не сомневается в своей победе.

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