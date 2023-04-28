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Видео-Новости > Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур

Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур

Агата Кловская
28.04.23 09:55
98
Ракетный удар по Умани привел к многочисленным жертвам – в городе объявлен трехдневный траур

Главная: Россия нанесла ракетный удар по Умани. Погибли люди.

Детали: В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Умани. Увы, попадание пришлось в многоэтажный жилой дом.

По последним данным погибли семь человек: шесть тел достали из-под завалов, а еще один пострадавший умер в больнице.

Известно, что были спасены семнадцать людей, из них девять были госпитализированы, а один сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Местные власти говорят, что в подъезде, который разрушила российская ракета, предварительно проживало (было зарегистрировано) 109 человек.

Были полностью уничтожены 27 квартир из 46.

Информируется, что спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы. Работа продолжается, пожар был ликвидирован. Разбор завалов может занять одни сутки.

В МВД говорят, что в округе были повреждены около десяти многоквартирных домов, у многих вылетели стекла. Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход,

Кроме этого были уничтожены или повреждены около тридцати автомобилей.

Уточняется, что ракета попала на уровне 6-7 этажей 9-этажного дома, это район полностью застроен высотными зданиями.

Тем временем городской совет объявил в Умани трехдневный траур по погибшим.Были отменены все развлекательные мероприятия на неопределенный срок.

 

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Тэги: общество, Россия, война, регионы, Черкасская область, Умань, новости Украины

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