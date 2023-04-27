«Фубар» (2023): вышел тизер нового сериала с Арнольдом Шварценеггером

Главное: Вышел тизер сериала «Фубар» от Netflix, в главной роли — Арнольд Шварценеггер. Премьера сериала запланирована на 25 мая 2023.

Детали: Арнольд Шварценеггер возвращается в тизере сериала «Фубар» от Netflix. Это первый телевизионный проект «железного Арни».

Последний раз Шварценеггер снимался в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы», вышедшем в 2019 году.

Премьера сериала «Фубар» запланирована на 25 мая 2023.

По сюжету сериала «Фубар» отец и дочь выясняют, что оба тайно работают на ЦРУ. Так уже и без того рискованное задание под прикрытием превращается в сложное семейное дело.